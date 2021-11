"Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin əməkdaşı iş zamanı ölüb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağdaş rayonunda yerləşən dəmiryol stansiyasında baş verib.

Orada mexanik vəzifəsində çalışan 59 yaşlı Aydın Zeynalov ürəktutmadan ölüb.

Faktla bağlı Ağdaş Rayon Prokurorluğunda raşdırma aparılır.

