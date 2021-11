DÇ-2022: Final mərhələsi və pley-offun son iştirakçıları bəlli olacaq

Bu gün 2022-ci il dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinə yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, X turun son oyun günündə D, E, və G qruplarında ümumilikdə 7 görüş baş tutacaq.

X tur

16 noyabr

D qrupu

23:45. Finlandiya - Fransa

23:45. Bosniya və Herseqovina - Ukrayna

Xal durumu: Fransa - 15 (7 oyuna), Finlandiya - 11 (7), Ukrayna - 9 (7), Bosniya və Herseqovina - 7 (7), Qazaxıstan - 3 (8)

E qrupu

23:45. Uels - Belçika

23:45. Çexiya - Estoniya

Xal durumu: Belçika - 19 (7 oyuna), Uels - 14 (7), Çexiya - 11 (7), Estoniya - 4 (7), Belarus - 3 (8).

G qrupu

23:45. Cəbəllütariq - Latviya

23:45. Monteneqro - Türkiyə

23:45. Niderland - Norveç

Xal durumu: Niderland - 20, Türkiyə - 18, Norveç - 18, Monteneqro - 12, Latviya - 6, Cəbəllütariq - 0.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Avropa zonasından Almaniya, Danimarka, Belçika, Fransa, Xorvatiya, Serbiya, İspaniya, İngiltərə və İsveçrə yığmaları DÇ-2022-yə vəsiqə qazanıb. Pley-off mərhələsində isə hələlik Portuqaliya, İsveç, Şotlandiya, Rusiya, Şimali Makedoniya, İtaliya və Polşa millilərinin çıxış edəcəkləri dəqiqləşib.

