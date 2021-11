Türkiyə lirəsi ABŞ dolları qarşısında bir az da ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 ABŞ dolları 10,33 lirə təşkil edib.

Bu da növbəti antirekord hesab olunur.

Lirənin dollar qarşısında ucuzlaşması davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.