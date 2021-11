Meksikanın Zacatecas əyalətində dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum şəxslər 9 nəfərin cəsədini körpüdən asıb. 1 nəfərin cəsədi isə ərazidə tapılıb. Əraziyə gələn polis araşdırmalara başlayıb. Cəsədlərin kimə aid olduğu barədə açıqlama verilməyib. İlkin ehtimallara görə, ölənlər cinayətkar dəstənin üzvləri olub.

Qeyd edək ki, 4 gün əvvəl də bölgədə oxşar hadisə baş vermişdi.rxu içindHadisə yerli sakinlər arasında qorxu yaradıb.

