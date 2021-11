"Mançester Yunayted"in hücumçusu Kriştiano Ronaldo İngiltərə Premyer Liqasının 12-ci turunda"Uotford"la oyun öncəsi fikirlərini bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, özünün "Tvitter" səhifəsində yazıb:

“Qol epizodları yaratmaq və sadəcə işi bitirməyin vaxtı gəldi! Gəlin, bu mövsüm hədəflərimizi təyin etdiyimiz yerə çataq!".

Qeyd edək ki, sabah keçiriləcək "Uotford" - "Mançester Yunayted" görüşü Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.