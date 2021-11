İşğaldan azad edilən ərazilərdə indiyədək minaya düşən mülki şəxslərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2020-ci il noyabrın 10-dan cari il noyabrın 22-dək minaya düşmələri nəticəsində əsasən mülki şəxslər olmaqla 180-ə yaxın şəxs həlak olub və ya yaralanıb.

