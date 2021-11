"Ceniferdə sünidir, məndə isə anadangəlmədir" - Roza Zərgərli

Müğənni Roza Zərgərli dəfələrlə müzakirələrə səbəb olan bədən quruluşundan haqda yeni açıqlama verib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, ifaçı belə bədən quruluşunun onu da narahat etdiyini deyib. Bununla yanaşı Roza fərqli bədən qurluşunu dünyaca məşhur ulduz Cenifer Lopezlə müqayisə edib. O, Ceniferin ombasının süni, özünkünün isə anadagəlmə belə olduğunu bidirib:

"Özüm əfən qurluşumdan heç vaxt razı olmamışam. 20 il əvvəl bu görünüş mənə mane olurdu. Hər kəs qısa və şortik geyinəndə, mən edə bilmirdim. O vaxtlar heç bu görünüş dünya standartlarına da uyğun deyildi. Cenifer Lopezi də hamı lağa qoyurdu. Onda təbii deyil.

Amma indi hamı gedib Cenifer Lopez kimi etdirir. Bizdə də mənə bənzədirlər. Ceniferdə təbii olmadığı üçün ombasını sığortalatdırıb. Deyir, birdən çat verər. Məndə anadangəlmədir, niyə sığortalatdırım?"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.