Ərdoğan: "Terrorizmə qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmaqdayıq"

“Suriya və İraqdakı toqquşmaların təsir etdiyi ən birinci ölkələrdən biri Türkiyədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “İnterpol-89” toplantısına videomüraciəti zamanı deyib.

“İŞİD-dən FETÖ-ya, PKK-dan YPG-yə qədər terrorizmə qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmaqdayıq. Təhlükəsizlik imtahanları qarşısında bir tərəfdən ölkəmizin sabitliyini qoruyarkan, digər tərəfdən beynəlxalq sabitliyə töhfələr veririk. PKK terror təşkilatının Suriya qoluna qarşı hərəkatlarımızla 4 milyondan çox insanı bu təşkilatdan xilas etmişik”, - dövlət başçısı bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.