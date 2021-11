ABŞ Corciya əyalətində nəhəng ağacı kəsən sakinlər, gözlənilməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar ağacın gövdəsinin içinə baxanda orada iti cəsədinin olduğunu müşahidə ediblər. Bildirilir ki, hadisəni araşdıran yerli dairələr belə qənaətə gəlib ki, it sincabı təqib edərkən, ağaca dırmaşıb.

Sincabın ardınca ağacın gövdəsinin içinə girən it, orada ilişib. Nəticədə o acından tələf olub.

