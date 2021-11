Meksikada koronavirus xəstəsini müayinə edən həkimlər dəhşətə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxsdə koronavirusun həm Delta həm də Mu növünə rast gəlinib. Bildirilir ki, bu Meksikada ilk belə haldır. Ümumiyyətlə indiyə qədər dünyada da belə hala rast gəlinməyib. Xəstənin kimliyi və səhhəti barədə açıqlama verilmir.

Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, xəstə onların nəzarəti altındadır.

