“Sərhəddə insidentlərin qarşısını almaq üçün Ermənistan və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərləri arasında operativ əlaqənin yaradılması müzakirə edilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan onlayn iclas zamanı bildirib.

