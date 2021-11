“Bavariya” və “Mançester Yunayted” qələbə qazandı

Noyabrın 23-də futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində V tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə E, F, G və H qruplarında ümumilikdə 8 qarşılaşma keçiriləcək. Turun ilk oyunları "Bavariya" - "Dinamo Kiyev" və "Villarreal" - "Mançester Yunayted" klubları arasında keçirilib.

E qrupunda pley-offa vəsiqəni ötən tur təmin etmiş Almaniyanın "Bavariya" klubu Ukraynada "Dinamo Kiyev"in qonağı olub. Oyunun 14-cü dəqiqəsində qonaqların hücumçusu Robert Levandovski möhtəşəm qol ilə hesabı açıb. Görüşün 42-ci dəqiqəsində Kinqsley Koman "Bavariya"nın ikinci topunu vurub. Oyunun 70-ci dəqiqəsində meydan sahiblərinin yarımmüdafiəçisi Denis Harmaş vurulan qollardan birinin əvəzini çıxsa da "Dinamo Kiyev" məğlubiyyətdən xilas ola bilməyib - 1:2.

İspaniyada keçirilən matçda isə "Mançester Yunayted" "Villarreal"ın qapısından iki cavabsız top keçirib. Mançester təmsilçisinin qollarını Kriştiano Ronaldo (78) və Jadon Sanço (90) vurub.

E qrupu

"Dinamo Kiyev" (Ukrayna) - "Bavariya" (Almaniya) - 1:2;

"Barselona" (İspaniya) - "Benfika" (Portuqaliya).

Qrupdakı vəziyyət: "Bavariya" - 15, "Barselona" - 6, "Benfika" - 4, "Dinamo" - 1.

F qrupu

"Vilyarreal" (İspaniya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 0:2;

"Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Atalanta" (İtaliya).

Qrupdakı vəziyyət: "Mançester Yunayted" - 10, "Vilyarreal" - 7, "Atalanta" - 5, "Yanq Boyz" - 3.

G qrupu

"Lill" (Fransa) - "Zaltsburq" (Avstriya);

"Sevilya" (İspaniya) - "Volfsburq" (Almaniya).

Qrupdakı vəziyyət: "Zaltsburq" - 7, "Lill" - 5, "Volfsburq" - 5, "Sevilya" - 3.

H qrupu

"Malmö" (İsveç) - "Zenit" (Rusiya);

"Çelsi" (İngiltərə) - "Yuventus" (İtaliya).

Qrupdakı vəziyyət: "Yuventus" - 12, "Çelsi" - 9, "Zenit" - 3, "Malmö" - 0.

Digər görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, hələlik “Bavariya” və “Yuventus” ilə yanaşı, “Liverpul” və “Ayaks" klublarının da pley-offa vəsiqə qazanması dəqiqləşib.

