Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizə zonasının sərhədləri təsdiqləndi

Nazirlər Kabineti “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizə zonasının sərhədləri”nin təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Bildirilib ki, “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizə zonasının sərhədlərinin müəyyən edilməsi haqqında” qərar “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” qanunun tətbiqi barədə” Prezident fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə qəbul edilib.

“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” qanunun 2.2-ci maddəsinə əsasən Şuşa şəhərinin inzibati sərhədlərinə bitişik yerləşən və onunla təbii-landşaft, sosial, tarixi, mədəni və ya təsərrüfat bağlılığı olan və ya Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizəsi, qorunması və ya inkişafı üçün əhəmiyyətə malik olan ərazilərdə mühafizə zonasının sərhədlərinin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulub.

Qərara əsasən qoruğun mühafizə zonasının sərhədləri müəyyən edilib, ərazidə fəaliyyətin tənzimlənməsinə və qoruq rejiminin tətbiqinə hüquqi zəmin yaranıb.

