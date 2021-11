Kazreti-Dmanisi (Şərqi Gürcüstan) magistralında yük maşınının minik avtomobili ilə toqquşması nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qəza nəticəsində azərbaycanlı ailənin 4 üzvü – ata, oğlu, gəlini və nəvəsi hadisə yerində ölüb.

Onlar Səfərli kənd sakinləridir. Hadisə yerində xilasedicilər və polis işləyir.

