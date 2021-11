Bu gün “France Football” nəşrinin təsis etdiyi “Qızıl top” mükafatının sahibi müəyyənləşəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mərasim Fransanın paytaxtı Parisdə baş tutacaq. T Mükafata əsas namizədlər Robert Levandovski (“Bavariya”), Lionel Messi (PSJ), Kərim Benzema (“Real”) və Kriştiano Ronaldo (“Mançester Yunayted”) göstərilir. Ümumilikdə isə “Qızıl top”a 30 futbolçu iddialıdır.

Qeyd edək ki, tədbir Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da başlayacaq.

