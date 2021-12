Rusiyada “TikTok”un analoqu olan əyləncə proqramını istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Yappy” adlı proqram istifadəçilərə qısa videolar yaratmağa və paylaşmağa imkan verəcək. 60 saniyəyə qədər qısa şaquli videoların yaradılması, paylaşılması və onlara baxmaq üçün mobil proqram “TikTok” sosial şəbəkəsi də eyni formatda işləyir.

