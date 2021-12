Xəbər verdiyimiz kimi, bu ilin dekabrın 19-da Parisdə keçiriləcək “Uşaq Avroviziya 2021” mahnı müsabiqəsinə Azərbaycanı Sona Əzizova təmsil edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sona Əzizova sözügedən mahnı müsabiqəsində “One Of Those Days” manısı ilə çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, 19 ölkənin iştirakı gözlənilən müsabiqə Sena çayı üzərində Segun adasında “La Seine Musicale” konsert zalında keçiriləcək.

