İraqın Mosul şəhərində İŞİD terrorçuları yenidən fəallaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçular Peşmərgə qüvvələrini hədəfə alıb. Bildirilir ki, silahlılar peşmərgə üzvlərini pusquya salıb. Nəticədə 7 peşmərgə və 3 mülki şəxs həlak olub.

Qeyd edək ki, son həftələrdə bölgədə peşmərgə və İŞİD arasında toqquşmalar intensivləşib. PKK terrorçuları da peşmərgəni hədəfə alır.

