Uşağınızın sağlam olmağını istəyirsinizsə, belə qidalandırın

Uşağın sağlamlığı və normal inkişafı hər bir ana üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Düzgün və sağlam qidalanma burada çox önəmli rol oynayır. Axı böyümkdə olan orqanizmin müxtəlif qidalı maddələrə böyük ehtiyacı var.

Bu səbəbdən bir çox anaları bu kimi sual daim narahat edir: uşağımı düzgün qidalandırırammı?

Məşhur ukraynalı pediatr Evgeniy Komarovsiy öz verlişlərindən birində bu suala çox sadə və eyni zamanda müfəssəl cavab verib.

Metbuat.az Saglamolun.az-a istinadən pediatrın məsləhətini təqdim edir:

"Əgər uşaq gün ərzinə hər hansı 1 meyvə, 1 tərəvəz, 1 sıyıq, 1 ət xörəyi (burada balıq və quş əti də nəzərdə tutulur) və 1 süd məhsulu yeyirsə, bu uşaq düzgün və sağlam qidalanır. Təbii ki, meyvə, tərəvəz, sıyıq, ət və süd məhsulu tez-tez dəyişilməlidir ki, uşaq eyni qidanı uzun müddət ərzində yeməsin".

