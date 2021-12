Premyer Liqanın 14-cü turunda "Arsenal"la matç "Mançester Yunayted"in futbolçusu Kriştiano Ronaldo üçün daha bir uğurla əlamətdar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 yaşlı hücumçu görüşdə 27 pressinq hərəkəti edib. Beləliklə, o, ümumilikdə çıxdığı hər oyunda ortalama 14,4 pressinq edib. Bu isə 2021/22 mövsümü üçün rekord sayılır.

Qeyd edək ki, Ronaldo həmçinin sözügedən qarşılaşmada dubl edərək 800 və 801-ci qolunu vurub.

