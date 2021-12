Slovakiya Prezidenti Zuzana Çaputova Çində keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının diplomatik boykot edilməsi məsələsində ABŞ-ı dəstəkləyir və Pekinə getməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya radiosu məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, ABŞ və onun üç müttəfiqi - Avstraliya, Böyük Britaniya və Kanada 2022-ci il Oyunlarını diplomatik boykot elan ediblər.

2022-ci il Olimpiadasına getməkdən imtinanın rəsmi səbəbi Çində insan haqlarının pozulmasıdır.

