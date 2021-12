Mahir Əmrəliyə Polşada HÜCUM EDİLDİ: Anası danışdı

Millimizin üzvü Mahir Emrelinin şərəfini qoruduğu "Legiya" dünən Polşa çempionatının 16-cı turunda səfərdə "Visla"(Plotsk) klubuyla qarşılaşıb və 0:1 hesabıyla uduzub.



Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən bildirir ki, oyundan sonra xoşagəlməz hadisə baş verib. Belə ki, polşalı jurnalist Sebastyan Staşevskinin məlumatına görə, "Legiya" azarkeşləri klub avtobusuna hücum ediblər və zərərçəkən futbolçular arasında Mahir Emreli də olub.



Məsələ ilə bağlı 24 yaşlı hücumçunun anası Elnurə Emreliylə əlaqə saxlanılıb. O, hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib: "Heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasındadır".

