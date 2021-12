Dünyada təxminən 1,6 milyard istifadəçisi olan mesajlaşma proqramı olan "WhatsApp" yeni funksiyanı istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl isitfadəçilərin telefonunda qeyd edilməyən nömrə sahibləri istədiyi vaxt son görülməni yoxlaya bilərdi.

Tətbiq son yeniləmə ilə bu funksiyanı aradan qaldırılacaq.



