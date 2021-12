ABŞ-ın Florida ştatında baş tutan toy mərasiminin görüntüləri dünya miqyasında çox izlənilən videolar arasında yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna gəlinin açıq geyimdə bəy üçün etdiyi rəqs səbəb olub. Rəqs zamanı rəqqaslar da gəlini müşayət edib. Onlar Beyonsenin "Dance for You" mahnısının sədaları altında qonaqlara əyləncəli anlar yaşadıblar. Sosial media istifadəçiləri gəlini rəqsinə görə tənqid edib.

Qeyd edək ki video qısa müddət ərzində bir neçə milyon dəfə izlənilib.

