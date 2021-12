Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi açıqlandı

Azərbaycan milli komandasının UEFA Millətlər Liqasının 2022/2023-cü illər mövsümündə keçirəcəyi oyunların təqvimi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, C Liqasında 3-cü qrupda yer alan yığma ilk 2 görüşünü səfərdə, son matçını isə evdə keçirəcək.

C Liqası, 3-cü qrup

3 iyun

Qazaxıstan/Moldova cütünün qalibi – Azərbaycan

6 iyun

Belarus – Azərbaycan

10 iyun

Azərbaycan – Slovakiya

13 iyun

Azərbaycan – Belarus

22 sentyabr

Slovakiya – Azərbaycan

25 sentyabr

Azərbaycan – Qazaxıstan/Moldova cütünün qalibi

