İlin rəmzi komandası açıqlandı - SİYAHI

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası 2021-ci ilin dünya üzrə rəmzi komandasını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəmzi heyətdə aşağıdakı futbolçulara yer verilib:

Qapıçı: Canluici Donnarumma (İtaliya /“Milan”/PSJ)

Müdafiəçilər: Alfonso Deyvis (Kanada/“Bavariya”), Leonardo Bonuççi (İtaliya/ “Yuventus”), Ruben Dias (Portuqaliya/ “Mançester Siti”), Əşrəf Hakimi (Mərakeş/ “İnter”/PSJ)

Yarımmüdafiəçilər: Jorjinyo (İtaliya/ “Çelsi”), Kevin de Bruyne (Belçika/ “Mançester Siti”), Lionel Messi (Argentina/“Barselona”/PSJ)

Hücumçular: Kriştiano Ronaldo (Portuqaliya/ “Yuventus”/“Mançester Yunayted”), Robert Levandovski (Polşa/“Bavariya”), Kilian Mbappe (Fransa PSJ)

