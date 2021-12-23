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İlin rəmzi komandası açıqlandı - SİYAHI

İlin rəmzi komandası açıqlandı -
03:46 23 Dekabr 2021
759 İdman
Elvin Nüsrət
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Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası 2021-ci ilin dünya üzrə rəmzi komandasını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəmzi heyətdə aşağıdakı futbolçulara yer verilib:

Qapıçı: Canluici Donnarumma (İtaliya /“Milan”/PSJ)

Müdafiəçilər: Alfonso Deyvis (Kanada/“Bavariya”), Leonardo Bonuççi (İtaliya/ “Yuventus”), Ruben Dias (Portuqaliya/ “Mançester Siti”), Əşrəf Hakimi (Mərakeş/ “İnter”/PSJ)

Yarımmüdafiəçilər: Jorjinyo (İtaliya/ “Çelsi”), Kevin de Bruyne (Belçika/ “Mançester Siti”), Lionel Messi (Argentina/“Barselona”/PSJ)

Hücumçular: Kriştiano Ronaldo (Portuqaliya/ “Yuventus”/“Mançester Yunayted”), Robert Levandovski (Polşa/“Bavariya”), Kilian Mbappe (Fransa PSJ)

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metbuat.az

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