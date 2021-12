Azərbaycanlı kişidən rus qadına fərqli EVLİLİK TƏKLİFİ: "Evini pulsuz təmir edəcəm"

Rusiyanın Tümen şəhərinin qadın sakini Azərbaycandan olan miqrantla əvvəldən əldə edilmiş razılıq əsasında nikaha daxil olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, 24 yaşlı azərbaycanlı Rusiyada müvəqqəti yaşamaq icazəsi almaq məqsədi ilə 32 yaşlı rusiyalı qadına evlənməyi təklif edib.

Kişi bunun müqabilində qadının evini ödənişsiz təmir edəcəyini, hətta ona maddi yardım göstərəcəyinə də söz verib.

Qadın da öz növbəsində bu təklifə isti yanaşıb.Lakin prokurorluq nikahı etibarsız hesab edib.

Kalinin rayon İnzibati Dairəsinin Prokurorluğu məhkəməyə müraciət edərək nikahın etibarsız sayılmasını tələb edib.

İş məhkəmədə araşdırılıb. Nəticədə məhkəmə hüquq-mühafizə orqanlarının iddiasını təmin edib.

Nikah etibarsız elan edilib və tezliklə nikah rəsmi qaydada ləğv ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.