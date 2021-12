Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2022-ci ildəki ilk xarici səfərini Çinə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib.

O bildirib ki, Putin Pekin Qış Olimpiadasına qatılacaq.

Peskov onu da əlavə edib ki, Putinin 2022-ci il xarici səfər proqramında tək dayanacaq Pekindir.

Qeyd edək ki, ABŞ və onun üç müttəfiqi - Avstraliya, Böyük Britaniya və Kanada 2022-ci il Oyunlarını diplomatik boykot elan ediblər. Bundan sonra Slovakiya da eyni addımı atıb. 2022-ci il Olimpiadasına getməkdən imtinanın rəsmi səbəbi Çində insan haqlarının pozulmasıdır.

