"Qalatasaray" "Yuventus"un məşhur futbolçusunu heyətinə qatmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "com-bom" müqavilə əsasında Turin klubuna məxsus olan və hazırda ölkəsinin "Qremio" komandasında çıxış edən Duqlas Kosta ilə danışıqlar aparır.

"Qremio" B Seriyasına düşdüyünə görə, 31 yaşlı futbolçu komanda ilə yanvarda yollarını ayırmaq istəyir.

Qeyd edək ki, Kosta 2017-ci ildən "qoca sinyora"da çıxış edir. O, Brazilya millsinin heyətində də 31 maçta 3 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.