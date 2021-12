Müğənni Aynur Dadaşovanın atası İbrahim Dadaşovun səhhəti anidən pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lent.az-a ifaçının özü bildirib: "Anidən atamın vəziyyəti pisləşdi. İkinci dəfə insult keçirdi. Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirdik. Hazırda reanimasiyadadır. Həkimlər söylədilər ki, vəziyyəti ağırdır. Nə edəcəyəmi bilmirəm. Allah özü kömək olsun".

Qeyd edək ki, ötən il A.Dadaşovanın bacısı Günel xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.