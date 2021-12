Elgiz nifrət etdiyi kişi müğənnidən danışdı - VİDEO

Aparıcı Elgiz Əkbər yeni açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, aparıcısı olduğu "Elgizlə izlə" proqramında nifrət etdiyi kişi müğənnidən danışıb. Elgiz həmin şəxsin ona yaxşılıq edən insanlara etdiyi hörmətsizlikdən danışıb:

"Bir müğənni var. Ona nifrət edirəm. Hətta deyərdim ki, ümumiyyətlə, onu silmişəm. Məkanlardan birində klipini göstərib deyir ki, bir ailə var, bu klipin ödənişini onlar ediblər. Sənətçinin səsini bəyəndiklərindən həmin ailə onun klipinə 60 min manat xərc çəkib.

Bu müğənnini dost kimi evlərinə buraxıblar. Həmin sənətçi də onların ailə söhbətini məclisdə bizə danışır. Bir insan nə qədər vicdansız ola bilər. Hər adamı evə buraxmaq olmaz".

