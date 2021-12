"Mənə dedi ki, hamamda oxuyacaqsan" - Roza Zərgərli sənətə gəlmısindən danışdı / VİDEO

Müğənni Roza Zərgərli sənətə necə gəlməsindən danışıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı "Tam vaxtıdır" verilişində bildirib ki, keçmiş müəlliməsi ona müğənni ola bilməyəcəyini deyib:

"Bir müəlliməm var idi. Gənc opera ifaçısı ilə həmin müəllimin yanına hazırlığa gedirik. Oğlanla bir-birimizi sevirdik. Müəllimə əvvəllər məni təriflədi. Sonra bildi ki, oğlanla bir-birimizi sevirik, mənə qarşı dəyişdi. Mahnı oxuyurdum, dedi ki, dayan, sən oxuya bilmirsən və heç vaxt oxuyan olmayacaqsan. Sən ərə getsən, uşaqların üçün hamamda oxuyacaqsan. Oradan çıxdım, evə qədər piyada gəldim. Amma sonra məni Xalq artisti Azər Zeynalov, Əməkdar artist Teymur Əmrah yoxladı, dedilər ki, mükəmməl oxuyur. Və mən konservatoriyaya qəbul oldum".

