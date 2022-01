Ermənistan Prezidentlərinin keçmiş şəxsi cangüdəni Ayrapetov öldü

Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Dövlət Mühafizə Xidmətinin keçmiş rəisi Qriqoriy Ayrapetov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Shamshyan” yayıb.

54 yaşlı Ayrapetov bu gün öz evində ölüb. Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Q.Ayrapetov 2018-ci ilin iyunundan 2019-cu ilin oktyabrına qədər MTX-nın Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi vəzifəsində işləyib.

O həmçinin Ermənistanın 3 keçmiş Prezidentinin, eləcə də indiki Baş nazir Nikol Paşinyanın şəxsi cangüdəni olaraq da fəaliyyət göstərib.

