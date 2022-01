Əsrin ən yaxşı bombardirləri açıqlanıb

Milli çempionatların yüksək liqasında XXI əsrdə ən çox qol vuran futbolçuların siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (İFFHS) tərtib etdiyi cədvələ 2001-21-ci illərdə ən azı 200 qol vuranlar daxil edilib.

Siyahıya 487 qolla Kriştiano Ronaldo başçılıq edir. 475 qolla ulduz futbolçu Lionel Messi ikincidir.

1. Kriştiano Ronaldo (Portuqaliya) - 487

2. Lionel Messi (Argentina) – 475

3. Zlatan İbrahimoviç (İsveç) – 391

4. Luis Suares (Uruqvay) – 352

5. Robert Levandovskl (Polşa) – 328

6. Aleksandar Duriç (Sinqapur) – 304

7. Ali Aşfaq (Malayziya) – 290

8. Xose Alfredo Kastilyo (Boliviya) – 288

9. Martin Kombarov (Bolqarıstan) – 288

10. Serxio Aquero (Argentina) - 282

