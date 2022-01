“Maaşları hökumət qaldırıb, çörəklə unun qiymətini hökumət qaldırmayıb” - Ekspertdən AÇIQLAMA

"Çörəyin qiyməti artan və dalğalanandır. Dəyişən iqlim və azalan məhsuldarlıq şəraitində çörəyin maya dəyəri dünya bazarında qalxıb. Azərbaycan imkan verməlidir ki, çörəyin qiyməti liberallaşsın və dotasiyalardan asılı vəziyyətə düşməsin. Dövlət ixrac məhsullarını sığortalamalı deyil. Məsələn, marketdə qarabaşağın qiyməti il boyu dəyişir. Maaşları hökumət qaldırıb, çörəyin qiymətini isə hökumət qaldırmayıb".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “ARB 24” televiziyasında yayımlanan “Gündəm” verilişində qonaq olan iqtisadçı Elçin Rəşidov deyib. O həmçinin qeyd edib ki, iqtisadiyyat o halda güclənər ki, itkiləri azalar, qazancları artar, qiymətləri isə bazar təyin edər. Elçin Rəşidovun sözlərinə görə, dövlətin müdaxilə edərək qiymətləri stabil saxlamasının fəsadları var.

