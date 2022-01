Kriştianu Ronaldonun mövsümün sonunda İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubundan ayrılacağı ilə bağlı iddialar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb isə futbolçunun hazırkı Portuqaliyalı forvard almaniyalı mütəxəssis Ralf Ranqnikdən narazılığıdır.

Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" noyabrda Ranqniki baş məşqçi təyin edib. Sözləşməyə əsasən, o, mövsümün sonunadək komandaya rəhbərlik edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.