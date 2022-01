Fransanın "PSJ" futbol klubu Zinəddin Zidanla razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paris təmsilçisi fransalı mütəxəssislə müqavilənin detallarını razılaşdırıb.

50 yaşlı mütəxəssis yayda yeni işinə başlayacaq.

Qeyd edək ki, Zinəddin Zidan 2021-ci ilin yayından işsizdir. Onun sonuncun iş yeri Madrid "Real"ı olub.

