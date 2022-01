İtaliya A Seriyasının XXI turunda "Roma" və "Yuventus" komandaları arasındakı matç baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxtın "Olimpiko" stadionunda təşkil olunmuş qarşılaşma qonaqların 4:3 qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Beləliklə, "Yuventus" bu qələbə sayəsində xalını 38-ə çatdıraraq, 5-ci pilləyə yüksəlib. "Roma" isə 32 xalla 8-cidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.