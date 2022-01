“Mançester Yunayted”in futbolçusu Kriştiano Ronaldonun İngiltərə Federasiya kubokunda “Aston Villa”ya qarşı keçirilən matçda iştirak etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Ralf Ranqnik oyundan sonra jurnalistlərə açıqlamasında Ronaldonun son günlər səhhətində bəzi problemlərin olduğunu, buna görə də risk etmədiklərini deyib. .

Qeyd edək ki, “Mançester Yunayted” 1:0 hesabıyla qalib gəlib.

