COVID pasportu olmayanlara avtobus bileti SATILMIR

COVID-19 pasportu və ya digər müvafiq sənədləri olmayan şəxslərə Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində (BBAK) və regionlarda avtovağzallarda bilet satılmır. Bilet almaq üçün COVİD pasportu, immun sertifikatı və ya əks-göstəriş sertifikatı olmalıdır.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, COVİD pasportu olmayan şəxslər BBAK-da yaradılmış stasionar məntəqədə vaksin olunaraq bilet ala bilər. Vətəndaşlar üçün bu şərait də təmin olunub.

Qeyd edilib ki, ümumilikdə COVID-19 pasportu olmadan bilet almaq üçün müraciət edənlərin sayı çox azdır. Vətəndaşlar məsələ barəsində məlumatlıdırlar və ona görə də pasportu olmayıb bilet almağa gələnlərın sayı minimum səviyyədədir. Digər tərəfdən, vətəndaşların çoxu artıq vaksin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.