Müğənni Vəfa Şərifova bəzi aylarda 100 min manat pul qazandığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə ATV-də yayımlanan verilişlərin birində məlumat verib. O, əvvəlcə bu barədə danışmaq istəməsə də, daha sonra auditoriyadakıların israrı ilə etiraf etmək məcburiyyətində qalıb:

“Mənim o qədər işim-gücüm, ailəm, uşaqlarım, konsertlərim olur. Sənətim isə göz qabağındadır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.