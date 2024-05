Bu gün minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında üçüncü yerin sahibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bürünc medal uğrunda qarşılaşmada "Odlar Yurdu” və “Real Bakı" komandaları üz-üzə gəlib.

Bakı Tennis Akademiyasında keçirilən görüş ikincilərin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, saat 21:00-da isə “Aznur” və “Birbaşa Bakı” kollektivləri final oyununda münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.

