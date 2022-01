Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun prezidenti Burak Elmas açıqlama verib.

Funksioner ispaniyalı Domenek Torrenlə anlaşdıqlarını bildirib. O, 60 yaşlı mütəxəssisin yaxın günlərdə Türkiyəyə gələrək müqavilə imzalayacağını bildirib.

Qeyd edək ki, "Qalatasaray" ötən gün Fatih Terimlə yollarını ayırıb.

