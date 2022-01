Peyvənd vasistəsilə insanlara çip yeridilməsi xəbərlərindən yorulan Bill Qeyts yenidən bu mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, “Microsoft”un qurucusu Bill Qeyts tviter hesabında ona yönləndirilən suallara cavab verərkən qeyd edib ki, tez-tez ortaya atılan və insanların "çip"lə bağlı yazdıqları heç də məntiqli deyil:

"İnsanların qollarına nəyə görə çip taxdırım? Çip taxmaq məntiqli deyil, bunu niyə edim ki?",- deyə münasibət bildirib.

