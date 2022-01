Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi BU TARİXDƏ KEÇİRİLƏCƏK

Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2022-nin keçiriləcəyi tarix məlum olub.

Metbuat.az Trend-ə istinadla bildirir ki, bu haqda Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən (BŞH) məlumat verilib. Bakıda baş tutacaq altıncı Formula 1 yarışı 10-12 iyun 2022-ci il tarixlərinə təsadüf edəcək.

Bununla bağlı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti (BŞH) yeni Formula 1 mövsümü üçün könüllülərin qeydiyyatına start verib.

10-12 iyun 2022-ci il tarixlərində Bakıda baş tutacaq altıncı Formula 1 yarışı üçün könüllülərin qeydiyyatına rəsmi olaraq start verilib. Könüllülər proqramına müraciət üçün azı 16 yaşında olmaq, ingilis dilini əla dərəcədə bilmək (əlavə xarici dil bilənlərə üstünlük veriləcək), böyük həvəs və əzmkarlığa sahib olmaq tələb olunur. Müraciət etmək istəyənlər http://volunteers.bakucitycircuit.com linkinə daxil olaraq könüllü kimi qeydiyyatdan keçə bilərlər.

Qeyd edək ki, proqrama tələb hər ötən il artdığından və yerlər məhdud olduğundan seçim zamanı ən yaxşı namizədlərə üstünlük veriləcək. Seçim mərhələlərindən uğurla keçən hər bir könüllü insan resursları, işçi qüvvəsi, media əməliyyatları, tamaşaçı xidmətləri, şəhər əməliyyatları, marşal klubu əməliyyatları, inzibati əməliyyatlar, hava limanı əməliyyatları və digər zəruri istiqamətlərdən birinə yönləndiriləcək.

Bir qayda olaraq, əməliyyat şirkəti könüllülərin yarışlara yüksək hazırlığı ilə yanaşı onların şəxsi inkişafına da xüsusi diqqət göstərir. Belə ki, bu istiqamətdə könüllülər üçün müxtəlif təlim, seminar və danışıq klubları təşkil olunacaq. Burada əsas məqsəd könüllülərdə komanda ruhunu artırmaqla yanaşı onlarda kollektivlə işləmək bacarığını inkişaf etdirməkdir.

