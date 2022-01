Müğənni Aynur Dadaşovaya AĞIR İTKİ - AĞLAYIB BUNLARI DEDİ...

Müğənni Aynur Dadaşovanın atası İbrahim Dadaşov bir neçə dəqiqə öncə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə lent.az-a ifaçının özü açıqlama verib.

Müğənni deyib ki, dünyam dağılıb: "Bacımın ardından atamı da itirdim. Çox pisəm". (Ağlayır)

A. Dadaşova onun üçün bu barədə danışmağın çox çətin olduğunu söyləyib: "Ən qorxduğum doğma itkisi idi. Məkanı cənnət olsun".

Xatırladaq ki, mərhum bir müddət öncə Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilmişdi.

Qeyd edək ki, ötən il A.Dadaşovanın bacısı Günel xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi.

