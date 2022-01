Baş nazirdən YENİ QƏRAR: Bu şəxslərin maaşı ARTIRILDI - RƏSMİ

Nazirlər Kabineti “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” qərarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərara əsasən, dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin (xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s.) aylıq vəzifə maaşları 2022-ci il yanvarın 1-dən aşağıdakı məbləğdə müəyyən edilib:

Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.Həmin işçilərin mükafatlandırılması məqsədilə hər il növbəti il üçün təsdiq edilən dövlət büdcəsində onların çalışdıqları dövlət orqanlarında həmin işçilər üçün müəyyən olunmuş aylıq vəzifə maaşının 3 misli həcmində əlavə vəsaitlər nəzərdə tutulur.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl həmin işçilərin aylıq vəzifə maaşları aşağıdakı məbləğdə olub:

