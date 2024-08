Rafinya het-trik etdi, "Barselona"dan 7 qol - VİDEO

"Barselona" İspaniya La Liqasında "Real Valyadolid" komandasını 7:0 hesabı ilə darmadağın edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun qəhrəmanı Rafinya olub. O, het-trik edərək komandasına böyük üstünlük qazandırıb. Bundan əlavə, digər qolları Robert Levandovski, Jül Kunde, Dani Olmo və Ferran Torres vurublar.

Matç boyunca "Barselona"nın hücum xətti olduqca fəal olub və rəqib komandaya imkan verməyib. Bu, "Barselona"nın yeni mövsümdə nə qədər güclü və formda olduğunu göstərir. Rafinyanın het-triki isə onun möhtəşəm formada olduğunu və komandasına nə qədər böyük töhfə verdiyini ortaya qoyur.

"Real Valyadolid" üçün isə bu məğlubiyyət ağır olub. Onlar uğursuz müdafiə cəhdləri ilə "Barselona"nın sürətli və effektiv hücumlarına cavab verə bilməyiblər.

Oyunda vurulan qolları təqdim edirik:

