"Qarabağ"ın AL-dəki oyunlarının vaxtı bilindi - Tarixlər

"Qarabağ"ın AL-dəki oyunlarının vaxtı bilindi -
23:10 31 Avqust 2024
281 İdman
Metbuat.az
A- A+

“Qarabağ”ın Avropa Liqasının Liqa mərhələsindəki təqvimi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu turnirə Londonda start verəcək.

Qurban Qurbanovun komandası sentyabrın 26-da "Tottenhem"in qonağı olacaq.

Avropa Liqası
I tur
26 sentyabr
23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - “Qarabağ”

II tur
3 oktyabr
20:45. "Qarabağ" - "Malmö" (İsveç)

III tur
24 oktyabr
20:45. "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)

IV tur
7 noyabr
21:45. “Bodo Qlimt” (Norveç) - "Qarabağ"

V tur
28 noyabr
21:45. "Qarabağ" - "Lion" (Fransa)

VI tur
11 dekabr
00:00. “Elfsborq”a (İsveç) - "Qarabağ"

VII tur
23 yanvar
21:45. "Qarabağ"- FCSB (Rumıniya)

VIII tur
30 yanvar
00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ"

Qeyd edək ki, bu mərhələdə ilk 8 yeri tutanlar 1/8 finala adlayacaq, 9-24-cü pillələri tutanlar pley-offda oynayacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rafinya het-trik etdi, "Barselona"dan 7 qol -

Rafinya het-trik etdi, "Barselona"dan 7 qol - VİDEO

31 Avqust 2024 22:43
“Neftçi” yenə qələbə qazana bilmədi

“Neftçi” yenə qələbə qazana bilmədi

31 Avqust 2024 21:45
Azərbaycan paraüzgüçüsü gümüş medal qazandı

Azərbaycan paraüzgüçüsü gümüş medal qazandı

31 Avqust 2024 21:06
Asensio "Fənərbağça" iddialarına belə cavab verdi

Asensio "Fənərbağça" iddialarına belə cavab verdi

31 Avqust 2024 14:44
Azərbaycanın paraüzgüçüsü finala vəsiqə qazandı -

Azərbaycanın paraüzgüçüsü finala vəsiqə qazandı -Paris - 2024

31 Avqust 2024 12:18
Bu gün 4 paralimpiyaçımız mübarizəyə başlayır -

Bu gün 4 paralimpiyaçımız mübarizəyə başlayır -Paris - 2024

31 Avqust 2024 10:07
Almaniyada dezinformasiya ilə mübarizə tədbirləri
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ukrayna 4 istiqamətdə çətin vəziyyətə düşdü

31 Avqust 2024 23:51

"Türkiyə qoşunlarını Suriyadan çıxarılmasını müzakirə etməyə hazırdır" -

31 Avqust 2024 23:17

"Qarabağ"ın AL-dəki oyunlarının vaxtı bilindi -

31 Avqust 2024 23:10

Mehriban Əliyeva Raman Saleyi təbrik etdi -

31 Avqust 2024 23:02

Rafinya het-trik etdi, "Barselona"dan 7 qol -

31 Avqust 2024 22:43

Ermənistanla eskalasiya riski artır -

31 Avqust 2024 22:02

“Neftçi” yenə qələbə qazana bilmədi

31 Avqust 2024 21:45

"7.4 bal gücündə zəlzələ olacaq" -

31 Avqust 2024 21:24

Azərbaycan paraüzgüçüsü gümüş medal qazandı

31 Avqust 2024 21:06

Vaxt yetişdi, üç bürcün xoşbəxt dövrü başlayır

31 Avqust 2024 20:06