"Qarabağ"ın AL-dəki oyunlarının vaxtı bilindi - Tarixlər

“Qarabağ”ın Avropa Liqasının Liqa mərhələsindəki təqvimi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu turnirə Londonda start verəcək.

Qurban Qurbanovun komandası sentyabrın 26-da "Tottenhem"in qonağı olacaq.

Avropa Liqası

I tur

26 sentyabr

23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - “Qarabağ”

II tur

3 oktyabr

20:45. "Qarabağ" - "Malmö" (İsveç)

III tur

24 oktyabr

20:45. "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)

IV tur

7 noyabr

21:45. “Bodo Qlimt” (Norveç) - "Qarabağ"

V tur

28 noyabr

21:45. "Qarabağ" - "Lion" (Fransa)

VI tur

11 dekabr

00:00. “Elfsborq”a (İsveç) - "Qarabağ"

VII tur

23 yanvar

21:45. "Qarabağ"- FCSB (Rumıniya)

VIII tur

30 yanvar

00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ"

Qeyd edək ki, bu mərhələdə ilk 8 yeri tutanlar 1/8 finala adlayacaq, 9-24-cü pillələri tutanlar pley-offda oynayacaq.

