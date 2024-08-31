"Qarabağ"ın AL-dəki oyunlarının vaxtı bilindi - Tarixlər

“Qarabağ”ın Avropa Liqasının Liqa mərhələsindəki təqvimi bəlli olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu turnirə Londonda start verəcək.
Qurban Qurbanovun komandası sentyabrın 26-da "Tottenhem"in qonağı olacaq.
Avropa Liqası
I tur
26 sentyabr
23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - “Qarabağ”
II tur
3 oktyabr
20:45. "Qarabağ" - "Malmö" (İsveç)
III tur
24 oktyabr
20:45. "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)
IV tur
7 noyabr
21:45. “Bodo Qlimt” (Norveç) - "Qarabağ"
V tur
28 noyabr
21:45. "Qarabağ" - "Lion" (Fransa)
VI tur
11 dekabr
00:00. “Elfsborq”a (İsveç) - "Qarabağ"
VII tur
23 yanvar
21:45. "Qarabağ"- FCSB (Rumıniya)
VIII tur
30 yanvar
00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ"
Qeyd edək ki, bu mərhələdə ilk 8 yeri tutanlar 1/8 finala adlayacaq, 9-24-cü pillələri tutanlar pley-offda oynayacaq.