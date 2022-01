Pekin-2022: Azərbaycan yığmasının bayraqdarı açıqlanıb

Azərbaycan millisinin Pekin-2022 Qış Olimpiya Oyunlarındakı bayraqdarı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə açıqlayıb.



Onun sözlərinə görə, Çinin paytaxtında Azərbaycan bayrağını Vladimir Litvintsev daşıyacaq.

Qeyd edək ki, millimiz fevralın 4-18-də keçiriləcək yarışda iki idmançı ilə təmsil olunacaq. Hər iki idmançımız fiqurlu konkisürmədə mübarizə aparacaq. Vladimir Litvintsev kişilərin, Yekaterina Ryabova qadınların yarışında buz üzərinə çıxacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.